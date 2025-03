Scontro frontale fra auto nel Piacentino, due morti

Due persone sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la via Emilia tra Piacenza e Fiorenzuola d'Arda. Si tratta dei conducenti di due vetture che intorno alle 23 si sono scontrate frontalmente lungo un tratto rettilineo alle porte di Fiorenzuola d'Arda. Sul posto i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118.

I guidatori due vetture coinvolte nello scontro sono morti sul colpo. Nel corso della notte era ancora in corso la loro identificazione da parte dei carabinieri. Gravemente ferita anche una 35enne che era passeggera a bordo di una delle auto e che è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Brescia.





