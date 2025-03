'Contro il riarmo', blitz attivisti contro caserma Usa

Bltiz dei centri sociali davanti alla caserma americana Ederle di Vicenza. In azione una cinquantina di attivisti che prima hanno protestato con striscioni megafoni ma anche reti metalliche e in legno con le quali hanno bloccato l'ingresso della base Usa. Poco dopo è intervenuta la polizia per sgomberare i contestatori e alcuni di loro hanno fatto resistenza passiva con gli agenti che hanno così spostato di peso gli attivisti che sono stati identificati.

La contestazione è stata contro il riarmo, la guerra e le forniture militari degli Stati Uniti a Israele.



