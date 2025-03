AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti nella giornata del 31 marzo 2025:

ROMA - Camera, sala stampa ore 13.00 +Europa, 'Le prime vittime del Nuovo codice della strada', conferenza stampa con il segretario Magi

FRANCOFORTE - Ore 10.00 Bce, Panetta, Villeroy

PARIGI - L'Ocse presenta l'Economia degli Oceani fino al 2050

ROMA - Istat ore 10.00 Indicatori demografici (Anno 2024); alle 11.00, prezzi al consumo (03/2025) e inflazione armonizzata di marzo

ROMA - Palazzo Altieri ore 15.00 Consiglio Abi

ROMA - Palazzo Koch, sala CF, via Nazionale 91 ore 8.30 Bankitalia, conferenza stampa dell'Assemblea annuale dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia; alle 10.00, assemblea

ROMA - Ministero delle Imprese ore 15.00 Tavolo sulle polizze catastrofali

MILANO - Assolombarda, via Pantano 9 ore 10.00 Aifi 2025, convegno annuale

ROMA - Scuderie di Palazzo Altieri, via di Santo Stefano del Cacco, 1 ore 17.00 Presentazione del volume Scrittori e scrittrici di economia nel Regno d'Italia', organizzato dall'Abi e dall'Istituto Luigi Einaudi, con il presidente dell'Abi, Patuelli

ROMA - Villa Aldobrandini, sala delle Mappe, via Panisperna 28 ore 11.00 Ufficio per l'Italia e San Marino dell'Oil, conferenza stampa per il lancio del rapporto mondiale sui salari

ROMA - Villa Lubin, plenaria Marco Biagi Cnl, 'Imprese sequestrate e confiscate. verso una strategia integrata di intervento'

ROMA - Telecomunicazioni, sciopero generale dei sindacati delle tlc per il contratto, manifestazioni in piazza

BRUXELLES - Appello dei due maggiori sindacati Csc e Fgtb ad uno 'sciopero generale' per difendere i servizi pubblici e le pensioni

PARIGI - Riapertura della linea ferroviaria Parigi-Milano un anno e mezzo dopo l'interruzione a causa di una frana nella valle della Maurienne

PARIGI - Visita di Stato del Re di Danimarca

PARIGI - Sentenza per Marine Le Pen, il Rassemblement National e altri 24 imputati

MADRID - Riunione dei Ministri degli Esteri del "G5+", alla presenza dell'Alto Rappresentante Ue

STRASBURGO - La presidente della Commissione europea von der Leyen incontra la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; riceve il Manfred Weber, Iratxe García- Pérez e Valérie Hayer, presidenti del Partito Popolare Europeo, dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici e dei Gruppi Renew Europe al Parlamento Europeo

STRASBURGO - Pe, plenaria

CARACAS - Inizia il processo contro l'attivista per i diritti umani Rocío San Miguel

CITTA' VARIE - Celebrazioni della festa dell'Eid el-Fitr per la fine del Ramadan

MOSCA - Visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi (fino al 2 aprile)

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - Piazza Giovanni XXIII ore 11.00 Cerimonia di intitolazione dell'Istituto Omnicomprensivo a Sammy Basso

MILANO - Palazzo Lombardia, ingresso N4 ore 12.00 Biblioteca Tremaglia, conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Premio giornalistico Almerigo Grilz, con il presidente del Senato La Russa e il governatore Fontana

CITTA' DEL VATICANO - Aula Paolo VI, ore 16.00 Prima sessione dei lavori della seconda assemblea sinodale della Cei

ROMA - Palazzo Borromeo, via delle Belle arti 2 ore 18.00 Evento su San Giovanni Paolo II con il card. Marcello Semeraro e Casini

ROMA - The Space Moderno ore 21.00 Anteprima stampa del film 'Tu Quoque,' con Maurizio Battista

VERONA - Stadio Bentegodi ore 18.30 Serie A, Verona-Parma, trentesima giornata

ROMA - Stadio Olimpico ore 20.45 Serie A, Lazio-Torino, trentesima giornata.

