Truffa da 14mila euro a una 90enne, due arresti nel Potentino

Erano riusciti a truffare a una 90enne di Acerenza (Potenza) oltre 14mila euro, ma, dopo la segnalazione della stessa anziana ai suoi familiari, i Carabinieri sono riusciti a fermare e ad arrestare due giovani, uno di 23 anni e l'altro di 18, entrambi della provincia di Napoli.

I due erano riusciti a farsi consegnare il denaro con l'ormai consueto del finto maresciallo dei Carabinieri, giunto a casa della donna dopo una telefonata fatta da un "avvocato" in cui le era stato detto che sarebbero serviti 35 mila euro per liberare il nipote, arrestato per aver causato un incidente stradale. I veri Carabinieri hanno fermato i due giovani lungo la strada statale Basentana: avevano nascosti i soldi all'interno dell'automobile su cui stavano viaggiando.



