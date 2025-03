Trafitto da scheggia, salgono a cinque le persone indagate

C'è un quinto indagato nell'inchiesta per la morte di Daniel Tafa, il 22enne di Vajont (Pordenone) trafitto da una scheggia in un incidente sul lavoro accaduto in una fabbrica di Maniago. Si tratta del responsabile interno del servizio prevenzione infortuni dell'azienda, un uomo residente a Sequals (Pordenone).

Gli altri indagati sono il proprietario dell'azienda, il direttore dello stabilimento che è anche responsabile per la sicurezza, il perito che aveva certificato gli impianti produttivi e la professionista che ha validato per ultima la regolare operatività della macchina in cui si è verificato l'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA