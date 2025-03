Sulle farfalle le battute sessiste dei vertici della Federazione

Conversazioni sessiste sulle atlete della ginnastica ritmica e tra esponenti apicali della Federazione. Sono contenute, secondo quanto riportato da "Il Corriere della Sera", nelle oltre 300 pagine di intercettazioni della Procura di Monza che a fine 2022 ha indagato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura di Desio, Anna Basta e Nina Corradini. C'è in particolare una conversazione del 25 novembre 2022 tra l'ex numero uno federale Gherardo Tecchi e un utente che da poco i carabinieri hanno identificato. Ed è il nuovo presidente della Federazione Italiana Ginnastica Andrea Facci, eletto all'unanimità il 1 marzo. "La Parrini non è mai stata una farfalla! — spiegava Tecchi a Facci —, la Parrini ha fatto venti giorni di allenamento poi più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! È una bella f... e le interessava farsi vedere".

Parrini, ex azzurra, la sera prima aveva manifestato in alcune trasmissioni la sua solidarietà a Basta e Corradini, spiegando di aver vissuto situazioni analoghe. «È una bella f...! È una bella f... è una bella f...", è la risposta di Facci a Tecchi, registrata dai carabinieri.

Ancora Tecchi: "Se hai notato, la prima volta è andata in televisione in pantaloni, la terza in minigonna che le si vedeva anche il… cuore. E la quarta con una maglietta che…". Facci: "Sì, la terza volta tutta scollata, tutte le spalle scoperte sì sì l'ho vista".

Facci, contattato da Il Corriere spiega: "Ho sbagliato a usare quelle parole ed ho chiamato subito Ginevra Parrini per scusarmi direttamente con lei — dice l'attuale numero uno del movimento—. Parrini è stata una ginnasta bravissima della nostra Nazionale di Ritmica che ha rappresentato l'Italia per diversi anni. Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo". Ginevra Parrini avrebbe accettato le scuse.



