Le mani del camorra sui fuochi d'artificio, sei arresti a Napoli

Passavano davanti alle bancarelle dei venditori ambulanti di fuochi d'artificio, a bordo di scooter, armi in mano. E' così che, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, scattavano le intimidazioni della camorra per poi pretendere il pagamento di somme di denaro.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di sei uomini.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di concorso in estorsioni aggravate dal metodo mafioso, commesse ai danni di venditori ambulanti di fuochi d'artificio.



