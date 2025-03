Genitori di Chiara, Stasi dà interviste ma verità è già scritta

"La verità sull'omicidio è già scritta. Se vogliono fare accertamenti li facciano ma la verità resta quella della sentenza definitiva contro Alberto Stasi".

Lunedì prossimo Chiara Poggi compirebbe 44 anni e in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera i genitori ricordano che sulla tomba della figlia - uccisa nella villetta di famiglia di Garlasco, in provincia di Pavia, nel 2007 - come ogni anno porteranno un mazzo di rose bianche.

Per il delitto è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi, e da poco è indagato un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio. Sul primo Giuseppe e Rita Poggi dicono di non trovare "né giusto né opportuno" che "se ne esca con le dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni, che rilasci interviste per dirsi innocente o che parli facendo insinuazioni sul dna di Sempio. Vorremmo ricordare al mondo che lui è un detenuto condannato in via definitiva, una sentenza che tra l'altro ha provato a ribaltare più volte con revisioni e ricorsi senza riuscirci. Davvero il giudice di sorveglianza gli dà il permesso di parlare a ruota libera?".

"E' allucinante rivoltare la verità in questo modo - spiega Rita Poggi - L'altro giorno sono andata al mercato e ho incontrato persone che mi hanno detto: speriamo nella verità...

E io: ma verità cosa? Guardate che sono tutte storie. Eppure questa narrazione delle cose fa confusione nella testa della gente che non conosce gli atti. Si finisce per far passare come vittima il solo colpevole certo che abbiamo. Non è giusto. A noi ci pensa mai nessuno?".

"Fanno dei castelli sui dettagli che riguardano Sempio - aggiunge il padre - ma qualcuno può fare dei castelli su tutte le prove che riguardano Stasi?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA