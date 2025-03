Cinquantenne muore dopo intervento oculistico ad Arezzo

Una donna di 50 anni è morta ieri dopo essersi sottoposta a un intervento oculistico in una clinica privata ad Arezzo. Da quanto emerso la paziente non si sarebbe risvegliata dall'anestesia. Sempre stando a quanto emerge l'intervento sarebbe stato di routine e la ripresa in teoria veloce ma la cinquantenne non avrebbe mostrato segni di ripresa successivamente: l'arrivo del 118 allertato dal personale della clinica non è purtroppo servito.

La donna, come riportano alcuni media, viveva ad Abbadia San Salvatore con il compagno ed un figlio adolescente. Lavorava in un supermercato a Piancastagnaio ed era molto conosciuta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA