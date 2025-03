Carabinieri ritrovano libro del '700 sottratto a Scuola militare

Un prestigioso libro di storia risalente al 1731 è stato recuperato e restituito alla Scuola militare Teuilé, di Milano, dalla cui biblioteca era scomparso in una data imprecisata, dai carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Torino. L'intervento è stato reso possibile grazie ai continui controlli dell'Arma nel mercato antiquario e da una segnalazione di una coppia di hobbisti che, dopo avere messo in vendita l'opera, si sono accorti che presentava timbri e diciture che riconducevano a una biblioteca pubblica.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura del capoluogo piemontese, hanno ricostruito quella che in gergo viene chiamata 'la catena del possesso' fino a un anziano torinese deceduto. Gli eredi dell'uomo, che hanno subito collaborato con gli investigatori, avevano cominciato a vendere una parte dei suoi beni.

L'opera è un'edizione del 1731 (stampata a Torino) di un libro di storia romana del periodo antoniniano di Marco Giuniano Giustino, vissuto fra il II e il III secolo, che compendia un lavoro precedente di Pompeo Trogo.

La Scuola militare Teuilè ha una biblioteca in cui sono custoditi circa 75 mila volumi, molti dei quali rari e antichi.

Il patrimonio proviene da due fondi: quello del Presidio Militare di Milano e quello di un industriale, Adolfo Casanova, appassionato bibliofilo. Durante la seconda guerra mondiale disposto il trasferimento cautelativo del materiale da Milano a Cremona, dove però non rimase immune dai danneggiamenti.

L'ipotesi è che il libro del 1731 fosse andato perduto durante quel periodo.



