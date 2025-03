Tartaruga marina trovata morta all'Elba, la seconda in 10 giorni

Un'altra piccola tartaruga marina trovata morta all'Isola d'Elba (Livorno), la seconda nel giro di 10 giorni. A darne notizia è Legambiente Arcipelago Toscano. Dopo la caretta caretta rinvenuta lo scorso 17 marzo sulla spiaggia di Lacona, questa volta il ritrovamento è avvenuto sulla costa nord, a Marciana Marina. A segnalare la tartaruga, trasportata al Moletto del pesce probabilmente dalle onde del mare in burrasca, ieri pomeriggio un pescatore. Secondo quanto riferisce Legambiente, la piccola tartaruga, che misurava in totale 13 centimetri (lunghezza carapace 10,5 cm, larghezza carapace 9 cm) era morta apparentemente da poco. L'associazione ha avvisato Capitaneria di porto e Arpat, a cui verrà consegnata per gli esami del caso.

Si tratta della terza tartaruga marina di queste dimensioni trovata spiaggiata dopo quelle a Rimigliano (Piombino) e Lacona (Capoliveri) ed esaminarle, spiega Legambiente Arcipelago Toscano, può servire a determinare la causa della morte. Intanto dall'Acquario di Livorno, dove è stata portata l'unica sopravvissuta delle tre, arrivano buone notizie: la piccola tartaruga marina si sta riprendendo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA