Rivendica dal marito metà degli 88 milioni vinti al Superenalotto

Una donna rivendica dal marito, che sarebbe il vincitore dell'ultimo 6 realizzato al Superenalotto, la metà del montepremi da 88 milioni. La vicenda, come riporta il Tempo, è emersa perché la donna ha annunciato la richiesta tramite un avvocato nell'ambito di una procedura di separazione.



Secondo quanto affermato dallo studio legale Francesco Di Giovanni di Roma, il vincitore sarebbe un 51enne di Napoli sposato con una donna di Rovigo di 45 anni, estetista a domicilio. I due vivono però "una situazione di crisi coniugale" legata anche, afferma la nota dello studio legale, ad un tradimento del marito scoperto da un investigatore privato.



La donna, che ha chiesto la separazione legale ed il mantenimento, avrebbe saputo degli 88 milioni "grazie ad alcuni messaggi inviati dallo stesso alla sorella dove annunciava la fortunatissima vincita".

"Stiamo predisponendo un ricorso per separazione giudiziale dei coniugi per chiedere, in relazione a quella super vincita, un mantenimento di cinquemila euro mensili, oppure, in alternativa, una liquidazione, una tantum, di 44 milioni di euro, ovvero la metà della vincita", fa sapere l'avvocato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA