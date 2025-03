In Cdm decreto contro diplomifici, Valditara 'basta 4 anni in 1'

E' all'esame del Consiglio dei ministri di oggi una norma contro i cosiddetti 'diplomifici'.

"Deve partire già dal prossimo anno scolastico", ha anticipato al Tg1 il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Vogliamo una scuola seria, una scuola dove i diplomi non si regalano, vogliamo una scuola che sia all'altezza delle straordinarie potenzialità dei nostri giovani: quindi - ha spiegato il ministro - con decreto legge la norma contro i diplomifici entrerà subito in vigore. Non sarà più possibile fare 4 anni in 1, è una misura che abbiamo fortemente voluto".

Si prevede tra l'altro, a quanto si apprende, l'obbligo del registro elettronico; le commissioni di ammissione dovranno avere un presidente esterno; un ragazzo che vuole saltare un anno sarà esaminato da un docente esterno di scuola statale.





