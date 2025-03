Gup resta applicata nell'udienza di Santanchè per truffa

Il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia ha disposto che la gup Tiziana Gueli resti applicata all'udienza preliminare, con al centro l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Inps, a carico di Daniela Santanchè e altri per l'udienza del 20 maggio e per tutte le successive. Giudice che, infatti, da aprile passerà dall'ufficio gip alla nona sezione penale. Nel provvedimento Roia fa presente che occorre "garantire il principio del mantenimento dell'organo giudicante" con la "necessità di conservazione della conoscenza degli atti in un procedimento che prevede, fra l'altro, secondo l'imputazione, fatti a rischio prescrizione".



