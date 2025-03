Spaccio di droga in centro a Roma, 18 arresti

Operazione antidroga di carabinieri e Direzione Distrettuale Antimafia a Roma, 18 gli arresti. I militari della compagnia Centro stanno eseguendo un'ordinanza del gip dispone le misure cautelari. Otto le persone in carcere, accusate di essere promotori e membri di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti mentre le altre 10 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di presentazione in caserma.

Le indagini dei carabinieri sono partire dal monitoraggio dei canali di approvvigionamento di un pusher che spacciava nell'area della movida di Piazza Navona e Piazza del Fico, nel cuore di Roma, e hanno accertato l'esistenza di un'associazione criminale con base logistica nel quartiere San Basilio, dedita alla gestione dello spaccio di stupefacenti - prevalentemente cocaina e crack - nel quadrante nord-est della Capitale, con propaggini appunto fino al centro storico. A capo della banda, secondo gli investigatori, Alessio Capogna, ritenuto parente di storici personaggi del narcotraffico capitolino.

A quanto accertato le cessioni della droga avvenivano principalmente attraverso un "delivery service", a domicilio ovvero in punti d'incontro fissi dopo le ordinazioni tramite un "centralino" disponibile 24 ore su 24.



