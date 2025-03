Roghi Ostia, il fermato 'fatto tutto da solo per frustrazione'

Nessun mandante, ha fatto tutto da solo per frustrazione, per tristezza. È quanto ha sostanzialmente detto agli inquirenti il 24enne italiano, senza fissa dimora, fermato per i roghi in alcuni stabilimenti balneari di Ostia. Nei suoi confronti l'accusa è di incendio doloso.

Il giovane ha raccontato di avere appiccato le fiamme utilizzando una bomboletta spray e un accendino. Il ventenne è stato trasferito in carcere, per lui non è escluso che i pm possano chiedere una consulenza psichiatrica.



