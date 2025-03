Matematico Rozza (SISSA) nominato Fellow alla statunitense SIAM

"Aver contribuito in maniera cruciale allo sviluppo di modelli matematici che permettono di simulare sistemi complessi con grande accuratezza in tempo reale - i modelli di ordine ridotto - per applicazioni alla fluidodinamica computazionale, la branca della fisica che descrive il comportamento dei fluidi attraverso algoritmi di calcolo numerico". È la motivazione con cui la Società per la Matematica Industriale e Applicata (SIAM) statunitense ha nominato Fellow Gianluigi Rozza, docente di analisi numerica e calcolo scientifico alla Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati).

Il programma individua un ristretto gruppo di persone che, con le proprie ricerche e loro impatto nella comunità scientifica, hanno contribuito agli sviluppi in matematica applicata, scienza computazionale e scienza dei dati. Prima di Rozza, entrato nel programma nella classe 2025, solo altri sei matematici italiani sono riusciti nell'impresa, di cui soltanto due operanti in Italia.

"SIAM è un riferimento molto importante nella comunità scientifica internazionale per la matematica applicata e industriale, grazie alle numerose attività di valorizzazione della ricerca, e per tutte le iniziative di rafforzamento della comunità stessa: dai SIAM chapter dedicati agli studenti fino al programma prestigioso SIAM Fellow, la cui nomina mi onora" ha detto Rozza, che riceverà il riconoscimento alla riunione annuale di SIAM e CAIMS (Società Canadese Matematica Industriale e Applicata), a Montréal dal 28 luglio al 1/o agosto 2025.

Rozza è coordinatore di SISSA mathLab, gruppo di ricerca di matematica applicata, e di iNEST (Ecosistema dell'Innovazione del Nord-Est); negli ultimi 10 anni ha vinto due finanziamenti del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC). Le sue ricerche hanno applicazioni in industria navale e aeronautica, scienze ambientali e medicina cardiovascolare.



