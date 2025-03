Maltempo in Puglia, grandine a Bari e allagamenti sul Gargano

Si registrano alcuni disagi in Puglia a causa dell'ondata di maltempo per la quale anche per oggi la Protezione civile ha esteso l'allerta gialla per rischio idrogeologico. A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, da ieri a oggi sono caduti circa 90 mm di pioggia, come confermato dal sindaco Matteo Vocale. Alcuni problemi si registrano lungo alcune strade della provincia a causa degli allagamenti, in particolare nella Piana di Sagri e nella Sacca Orientale così come sulla strada per Torre Mileto e per Monte d'Elio. Al lavoro ci sono i volontari della Protezione civile comunale che stanno monitorando tutto il territorio. Al momento, sottolinea Vocale, "la situazione è sotto controllo". La raccomandazione alla popolazione è di osservare la "massima prudenza negli spostamenti e di non recarsi nelle aree rurali".

Pioggia forte e grandine nel primo pomeriggio di oggi hanno interessato anche Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA