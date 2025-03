Giro di vite anti-sballo al Maturaball, 15enni solo con genitori

Fa discutere in Alto Adige la linea dura del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi per il ballo di maturità "Wissnight", in programma sabato sera. Il provvedimento arriva dopo gli ultimi fatti di cronaca che riguardavano minorenni finiti in ospedale per l'eccessivo consumo di alcol a feste pubbliche, come lo scorso sabato a Sarentino. In Alto Adige, come nel resto del mondo di lingua tedesca, i maturandi tradizionalmente si finanziano con un ballo il viaggio dopo l'esame di Stato, la Maturareise.

Il primo cittadino ha ora però firmato l'ordinanza con cui dispone il divieto di entrata ai minori di 16 anni se non accompagnati dai genitori al ballo del liceo scientifico di Bolzano. Gli organizzatori, che avevano già venduto oltre 300 biglietti ai 14 e 15enni, lamentano perdite di 10.000 euro, perché praticamente nessuno vuole presentarsi alla festa accompagnato da mamma o papà e perciò restituisce il biglietto.

L'ordinanza vieta anche di "introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie in plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia nonché di consumare bevande di qualsiasi tipo al di fuori e cioè in un raggio di distanza di 200 metri dalla struttura della fiera dove si svolge la manifestazione".

Salate anche le ammende previste in caso di violazione, tra i 200 e i 600 euro se il fatto non costituisce reato. L'ordinanza è riconducibile a "esperienze pregresse per manifestazioni analoghe" e l'obiettivo dell'amministrazione è quello di consentire lo svolgimento del Maturaball "senza arrecare disturbo agli altri e senza sporcare gli spazi aperti al pubblico". L'ordinanza entra in vigore alle 16 di sabato e vale fino alle 3 di domenica.



