Donna uccisa a Spoleto, proclamato il lutto cittadino

Il Comune di Spoleto ha proclamato il lutto cittadino dopo la "tragica morte - spiega l'ente - di Laura Papadia, ennesimo caso di femminicidio in Italia, avvenuto ieri nella nostra città per mano del marito, Gianluca Nicola Romita".

Oggi pomeriggio, in apertura della riunione del consiglio comunale verrà rispettato un minuto di silenzio e sabato 29 marzo, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Centro antiviolenza e le associazioni del territorio, si svolgerà invece un sit-in con fiaccolata dalle ore 18.30 alle 20.00 in piazza del Comune.

Il lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta e listate a lutto esposte a Palazzo comunale, verrà disposto per il giorno in cui verranno celebrati i funerali di Laura Papadia.

"Abbiamo il dovere di ricordare la morte ingiusta e violenta di questa giovane ragazza, che aveva scelto la nostra città per costruire il suo percorso di vita", ha commentato il sindaco, Andrea Sisti.

"Ricordare Laura - ha osservato - significa anche continuare a sensibilizzare la nostra comunità, i più giovani, i ragazzi, gli uomini affinché finalmente si capisca quanta distruzione porta con sé l'uso della violenza, anche nei rapporti di coppia e tra le mura domestiche".

"Come amministrazione comunale - ha sottolineato l'assessora Luigina Renzi - ribadiamo il nostro impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. Abbiamo potenziato la rete di supporto e protezione insieme alla Usl Umbria 2, forze dell'ordine, Centro antiviolenza Crisalide e le associazioni del territorio, dando vita anche al Pronto intervento sociale.

Continueremo il nostro impegno sia nella sensibilizzazione della cittadinanza, sia nella promozione di una cultura del rispetto, ricordando sempre quanto il silenzio sia un alleato della violenza, a cui deve fare sempre più da contraltare il coraggio della denuncia, l'unico modo per uscire dalla dimensione privata e restituire una valenza sociale. Invitiamo quindi tutte le persone che subiscono violenze o si trovino in situazioni di pericolo a rivolgersi ai servizi di aiuto disponibili. Nessuna donna deve sentirsi sola o senza via d'uscita".

Il Comune ricorda che è possibile rivolgersi al Numero antiviolenza 1522 e al Centro antiviolenza Crisalide di Spoleto, la cui sede è in via Cascia, 39, chiamando il 345 3667048 (il Cav è presente anche su Facebook facebook.com/centroantiviolenzaspoleto).



