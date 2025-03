Blitz dei Nas, sequestrata la sala operatoria dove Simonetta Kalfus fu sottoposta a liposuzione

Dopo un blitz dei Nas, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri la sala operatoria dello studio medico privato di Roma, nel quartiere di Cinecittà, in cui fu sottoposta a una liposuzione Simonetta Kalfus, 62 anni, morta il 18 marzo dopo 12 giorni di agonia. Verranno effettuati accertamenti per acquisire elementi utili alle indagini e stabilire se sia stato fatto tutto a norma, controlli scattati su disposizione della Procura. Presente oggi nello studio anche il chirurgo che operò Simonetta Kalfus, ora finito nel registro degli indagati. I carabinieri nei giorni scorsi hanno acquisto la cartella clinica e la documentazione sanitaria della donna. Dai primi risultati dell'autopsia, la donna sarebbe deceduta a causa di una grave sepsi.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre medici che, a diverso titolo, hanno avuto un ruolo nella vicenda. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Tra loro c'è il chirurgo che il 6 marzo effettuò la liposuzione, già condannato un anno fa per lesioni in seguito a un intervento di lifting al seno, un anestesista amico della donna che la accompagnò nella struttura e si recò più volte a casa sua dopo l'intervento e, infine, un medico dell'ospedale di Pomezia dove inizialmente si era recata la sessantaduenne e che la rimandò a casa.

Dall'attività peritale è emerso che Simonetta Kalfus quel giorno è stata sottoposta a un intervento plurimo. Gli inquirenti puntano ora a chiarire se le condizioni del luogo in cui è stata operata fossero a norma. Verrà, inoltre, costituito un collegio peritale che analizzerà cartelle cliniche e altra documentazione sanitaria per ricostruire il suo percorso clinico.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla figlia trentacinquenne della vittima e in cui ripercorre il calvario vissuto dalla madre in quei giorni. I carabinieri della compagnia di Anzio hanno acquisito i documenti sanitari della donna e anche quelli relativi allo studio medico in cui è stata eseguita la liposuzione per stabilire se fosse tutto a norma. A quanto ricostruito finora, dopo l'operazione di chirurgia estetica effettuata lo scorso 6 marzo Simonetta Kalfus ha iniziato ad accusare i primi dolori.

Inizialmente avrebbe pensato al normale decorso post-operatorio, però con il passare dei giorni la situazione peggiorava e così è stata accompagnata in un primo momento all'ospedale di Pomezia. Qui, dopo una serie di accertamenti, è stata dimessa con una terapia antibiotica ma le sue condizioni non miglioravano, anzi. La donna si sentiva sempre peggio e il 14 marzo è stata portata al Grassi di Ostia dall'amico anestesista. Qui, viste le gravi condizioni, è stata ricoverata in rianimazione. La donna è entrata in coma vegetativo e dopo quattro giorni il suo cuore si è fermato.

