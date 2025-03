Assalto a portavalori nel Foggiano, rubato il denaro

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina lungo la statale 655 all'altezza di Candela, in provincia di Foggia, ai confini con la Basilicata.

Dalle prime informazioni, la banda armata avrebbe bloccato un mezzo pesante (sembra esplodendo a scopo intimidatorio alcuni colpi di arma da fuoco) e un autobus di linea per interdire il traffico veicolare e permettere il compimento dell'assalto.

Il furgone della Cosmopol trasportava denaro contante ed era diretto a Melfi, in Basilicata. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino. Al momento sul posto stanno operando i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Nessuno è rimasto ferito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA