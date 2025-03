Valditara, 40 aggressioni a prof, in Cdm prevederemo l'arresto

"I fenomeni di aggressione sono sempre più intollerabili, il mondo della scuola, dopo la sanità, è il più toccato da questi fenomeni. Un tempo si dava alla figura del professore un rispetto che ora manca". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Mattino 5.

"Autorità - specifica il ministro - non è una parola negativa è l'autoritarismo, la degenerazione quindi, che è certamente negativo. Abbiamo 40 episodi di aggressione nei confronti del personale della scuola in questo anno scolastico. Sono in fase conclusiva i regolamenti per nuovo voto in condotta, che trasforma la vecchia sospensione in lavori di solidarietà sociale; poi abbiamo rafforzato le sanzioni economiche nei confronti dei genitori che aggrediscono il personale della scuola, da 500 a 10 mila euro. Infine intendiamo portare a breve, in consiglio dei ministri, un provvedimento per prevedere l'arresto in flagranza" nei confronti di chi aggredisce docenti, personale Ata e presidi.



