Trafitto da scheggia, oggi si decide per lutto cittadino

Il Comune di Vajont (Pordenone) deciderà oggi come procedere per commemorare la morte di Daniel Tafa, il ragazzo di 22 anni trafitto da una scheggia incandescente in un incidente sul lavoro avvenuto ieri notte in un'azienda di Maniago (Pordenone).

Era già stata convocata una seduta di Consiglio comunale per questa sera, con l'occasione sarà discussa anche la proclamazione del lutto cittadino nella giornata delle esequie del ragazzo, che lascia i genitori e due fratelli di 17 e 12 anni.

Per oggi è anche previsto l'arrivo in Procura a Pordenone del fascicolo, redatto dai carabinieri e dagli ispettori dell'Azienda sanitaria: sulla scorta dei rilievi effettuati in fabbrica - l'attrezzatura è stata posta sotto sequestro - saranno firmati gli avvisi di garanzia nei confronti delle figure che hanno responsabilità nella catena della sicurezza sul lavoro all'interno del sito produttivo. Si tratta di atti a tutela delle difese: in questo modo, gli indagati potranno nominare propri periti per l'autopsia e per eventuali accertamenti tecnici nella postazione dove è avvenuta la tragedia, così come ha confermato di voler far anche l'avvocato Fabiano Filippin, che cura gli interessi della famiglia della vittima.



