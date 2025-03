Principio di incendio alla Diadora, operai intossicati

Cinque operai in servizio in un'area esterna dell'azienda di calzature sportive Diadora, a Caerano San Marco (Treviso), sono rimasti lievemente intossicati oggi a causa di un principio d'incendio sviluppatosi da un bancale di prodotti depositato su una rampa di carico.

L'episodio ha generato una colonna di fumo denso che si è diffusa in parte anche nello stabilimento, rendendone necessaria l'evacuazione.

I lavoratori maggiormente intossicato dall'inalazione di gas di combustioni sono stati curati al Pronto soccorso di Montebelluna (Treviso) e poi dimessi. Le fiamme, divampate per cause da accertare, sono state estinte dai vigili del fuoco.





