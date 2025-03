Morte cerebrale per uomo schiacciato da auto guidata da bimbo

Gianfranco Pilo, il 42enne di Ossi (Sassari), rimasto schiacciato dalla sua auto guidata da un bambino di 10 anni, non è uscito dal coma e oggi i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

I medici hanno avviato le procedere previste in questi casi prima dell'espianto, che si concluderanno nelle prossime ore.

L'incidente è avvenuto a Ossi, paese a pochi chilometri da Sassari, al termine di una festa di compleanno, sabato scorso.

Il 42enne doveva riaccompagnare a casa il figlio di un amico e lo ha messo al volante per spostare l'auto, per gioco.

Mentre l'uomo entrava in macchina, al bambino è sfuggita la frizione, l'auto è sobbalzata in avanti e ha schiacciato il 42enne fra la portiera e il muro.

L'uomo, con il torace schiacciato e fratture vertebrali e alle gambe, ha perso conoscenza. Il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti. Gli operatori del 118 al loro arrivo hanno cercato di rianimarlo e lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Oggi la morte cerebrale.





