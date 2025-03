Mediterranea, 'Mantovano ha ammesso spionaggio nostri attivisti'

"Abbiamo appreso da fonti giornalistiche che, finalmente, il sottosegretario Alfredo Mantovano, delegato dal governo, ha ammesso che Mediterranea e i suoi attivisti sono stati spiati dai Servizi segreti con il software militare Paragon Graphite, perché considerati pericolo per la sicurezza nazionale. L'attività di spionaggio è stata richiesta dal governo Meloni e autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma. Questa legale, ma illegittima attività che colpisce attivisti e oppositori politici del governo, nei loro piani non doveva venire alla luce. E invece il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: è stata smascherata a livello mondiale una operazione segreta, degna di un regime". Così la Ong Mediterranea Saving Humans, in merito al caso di spionaggio a danno di attivisti e giornalisti italiani, tra i quali vi sono anche alcuni esponenti della stessa Ong, compreso il suo fondatore Luca Casarini.

"Per questo governo - prosegue - un criminale del calibro del capo milizia libico Najeem Osema Almasri Habish, fatto fuggire dall'arresto e riportato a casa con un volo di Stato, è una risorsa nazionale. Dunque, chi si adopera per salvare vite, per questo governo è un pericolo per la sicurezza nazionale; chi invece uccide persone innocenti e accumula milioni di euro attraverso affari criminali, è sotto protezione".

"Mantovano - aggiunge la Ong - è la mente che ha ispirato e guidato le attività di spionaggio contro di noi. Tenta di coprirsi attraverso l'alibi della legge, ma per autorizzare un'attività del genere senza violare la Costituzione devono esserci fondati motivi. Cinque procure stanno indagando, e noi confidiamo sul fatto che qualcuno abbia il coraggio di andare fino in fondo e dimostrare, come risulta palese, che questo è un abuso di potere, non altro".



