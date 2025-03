Maupal, "con Papa Francesco è iniziata una mia seconda vita"

Una flebo con all'interno tanti cuoricini attaccata al mondo che "ha bisogno di amore". È la nuova opera firmata da Mauro Pallotta, in arte Maupal, e realizzata nella prima giornata della Cattedra dell'accoglienza in corso a Sacrofano. L'artista ha fatto la sua creazione dialogando con padre Antonio Spadaro, sottosegretario del dicastero per la Cultura e l'educazione e i partecipanti alla terza edizione dell'iniziativa dedicata all'arte del dialogo e dell'accoglienza. "Con Papa Francesco la mia vita è cambiata totalmente, ha preso una via totalmente diversa da quella che avevo intrapreso fino ad allora. Devo dire anche che la mia vita è migliorata molto. E sono cambiati anche tutti i miei obiettivi, i miei pensieri che hanno preso direzioni fino ad allora sconosciute. È stato un po' un cominciare una seconda vita", ha detto l'artista che ha più volte rappresentato Papa Francesco. L'accoglienza "è fondamentale in tutte le forme d'arte e in tutte le forme di vita", ha aggiunto Maupal. "Cerco spesso e volentieri di creare degli ossimori grafici che esaltano in maniera ironica alcuni argomenti che lasciano sempre sorridere - ha continuato - quindi in quello trovo la mia forma d'accoglienza".



