L'uccisione di Ezio Tarantelli: la notizia dagli archivi ANSA, l'ultimo discorso, le testimonianze degli studenti

Ecco le testimonianze dagli archivi dell'ANSA e l'ultimo discorso che Ezio Tarantelli tenne, il giorno prima di essere assassinato, 40 anni fa.
UCCISIONE TARANTELLI: TESTIMONIANZA STUDENTI
AVEVA APPENA FINITO DI SVOLGERE LA
SUA LEZIONE, QUANDO IL PROF. EZIO TARANTELLI E' STATO
ASSASSINATO, QUESTA MATTINA, NEL CORTILE DELLA FACOLTA' DI
ECONOMIA DELL' UNIVERSITA' DI ROMA.
C' E' IN QUESTO SENSO UNA TESTIMONIANZA DEGLI STUDENTI. ''IL PROFESSORE CI ERA PARSO
PARTICOLARMENTE BRILLANTE - DICONO I SUOI ALLIEVI - E
APPASSIONATO PIU' DEL SOLITO NEL PARLARCI DEL LIBRO CHE AVEVA
APPENA CONSEGNATO ALLE STAMPE''. SI TRATTA DI UN SAGGIO SU
''ECONOMIA POLITICA DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
COMPARATE''.
ENORME LA COMMOZIONE E LO SDEGNO. ''CE LO HANNO PORTATO VIA
COSI'...'' DICONO I RAGAZZI. ''IL PROFESSOR TARANTELLI - E'
SCRITTO IN UNA MEMORIA DIFFUSA ALL' INTERNO DELL' UNIVERSITA'
- E' STATO PER NOI NON SOLO UN INSEGNANTE DI ECONOMIA
ESTREMAMENTE PREPARATO MA ANCHE UN AMICO CHE NEI DUE ANNI DI
CORSO, COSI' TRISTEMENTE INTERROTTI, CI HA SEGUITO CON
AFFETTO E CON ESTREMO SENSO DI RESPONSABILITA' PER IL SUO
LAVORO. EGLI CI HA INSEGNATO A LAVORARE SERIAMENTE PER CIO' IN
CUI CREDIAMO, INTRODUCENDOCI ALLO STUDIO DELL' ECONOMIA
ESERCITANDO IL NOSTRO SENSO CRITICO MA SOPRATTUTTO EDUCANDOCI
AL RISPETTO DELLE IDEE ALTRUI. LA SUA SCOMPARSA CI HA
LASCIATO, ASSIEME AD UN SINCERO DOLORE, UN VUOTO PROFONDO CHE
POTRA' ORMAI ESSERE COLMATO SOLO DAL RICORDO DELLA SUA
PERSONA''.
RED/GM
27-MAR-85 20:24 NNNN
UCCISIONE TARANTELLI: L'ULTIMO DISCORSO
EZIO TARANTELLI HA PRONUNCIATO
IL SUO ULTIMO DISCORSO NEL POMERIGGIO DI IERI NEL CORSO DI
UN SEMINARIO DA LUI PROMOSSO ED AL QUALE HANNO PARTECIPATO
I PROFESSORI UNIVERSITARI ULLMAN, DELLA GRAN BRETAGNA, E
SOSKICE, DEGLI STATI UNITI, ED IL SEGRETARIO CONFEDERALE
DELLA CISL PIETRO MERLI BRANDINI. SCOPO DEL SEMINARIO ERA
FARE IL PUNTO DELLO SVILUPPO E DELLE PROSPETTIVE DEL MOVIMENTO
SINDACALE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI. SECONDO QUANTO HA
RIFERITO MERLI BRANDINI ''TARANTELLI AVEVA CONDOTTO IL
SEMINARIO, COME AL SOLITO, CON GRANDE INTELLIGENZA, CAPACITA'
ANALITICA E BRILLANTEZZA NELL'ESPOSIZIONE''. TARANTELLI AVEVA
ESPOSTO AI PARTECIPANTI I TERMINI DI UN NUOVO PROGETTO
ECONOMICO AL QUALE STAVA LAVORANDO: UTILIZZARE L'ECU, LA
MONETA EUROPEA, COME UNO STRUMENTO PER RILANCIARE LO SVILUPPO
IN EUROPA ED INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE. VISIBILMENTE
COMMOSSO, MERLI BRANDINI HA DETTO: ''E' QUESTO IL MESSAGGIO
CHE IERI SERA CI HA LASCIATO: LAVORARE PER DEBELLARE LA
DISOCCUPAZIONE E RISCOPRIRE L'ESSENZIALE CONVERGENZA DI
INTERESSI E DI IDEALI CHE CONTRIBUISCANO ALLA RIPRESA ED
ALLO SVILUPPO DEL PAESE. IL GESTO DISPERATO COMPIUTO OGGI
NON PUO' INTACCARE LA FORZA DELL'INSEGNAMENTO CHE CI HA
LASCIATO EZIO TARANTELLI''.
SG/DIN
27-MAR-85 13:43 NNNN
U ECO S0A S04 R16 QBXB
UCCISIONE TARANTELLI: BIOGRAFIA
EZIO TARANTELLI AVEVA 43 ANNI
ESSENDO NATO A ROMA L'11 AGOSTO 1941. ERA SPOSATO, CON UN
FIGLIO. TARANTELLI SI ERA LAUREATO NEL 1965 IN ECONOMIA E
COMMERCIO ALL'UNIVERSITA' DI ROMA. DAL 1964 AL 1971 TARANTELLI
E' STATO MEMBRO DEL GRUPPO DI RICERCA ECONOMETRICO DEL
SERVIZIO STUDI DELLA BANCA D'ITALIA. IN QUESTO PERIODO HA
CURATO CON IL PROF. FRANCO MODIGLIANI IL MODELLO ECONOMETRICO
DEL MERCATO DEL LAVORO DELLA BANCA D'ITALIA. DOPO UNA
PERMANENZA DI QUATTRO ANNI PRESSO IL MIT (MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY), DAL 1971 E' DIVENTATO CONSULENTE
ECONOMICO DELLA BANCA D'ITALIA. DAL '71 AL '75 E' STATO
INCARICATO DI ECONOMIA DEL LAVORO PRESSO L'UNIVERSITA'
CATTOLICA DI MILANO. DAL 1975 AL 1981 E' STATO PROFESSORE DI
ECONOMIA DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI COMPARATE PRESSO
IL MIT. NEL 1976, CONTEMPORANEAMENTE ALL'ESPERIENZA
STATUNITENSE, HA OTTENUTO LA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA
ALLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE.
NEL 1978 E' DIVENTATO PROFESSORE DI ECONOMIA POLITICA PRESSO
L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE. (SEGUE).
SG/SR
27-MAR-85 13:29 NNNN
ZCZC000/0A
U ECO S0A S04 QBXB
UCCISIONE TARANTELLI: BIOGRAFIA (2)
E' IN QUESTO PERIODO CHE EZIO
TARANTELLI SI E' AVVICINATO ALLA CISL E DALL' 81 E' PRESIDENTE
DELL' ISTITUTO DI STUDI DI ECONOMIA DEL LAVORO DELLA CISL
(ISEL). NEL 1982 E NELL' 83 HA ANCHE INSEGNATO ECONOMIA DEL
LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI COMPARATE PRESSO LA UCLA
(UNIVERSITA' DELLA CALIFORNIA DI LOS ANGELES). DALL' 83 ERA
PROFESSORE ORDINARIO DI ECONOMIA POLITICA PRESSO LA FACOLTA' DI
ECONOMIA E COMMERCIO DELL' UNIVERSITA' DI ROMA.
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