L'uccisione di Ezio Tarantelli: la notizia dagli archivi ANSA, l'ultimo discorso, le testimonianze degli studenti

Ecco le testimonianze dagli archivi dell'ANSA e l'ultimo discorso che Ezio Tarantelli tenne, il giorno prima di essere assassinato, 40 anni fa.

UCCISIONE TARANTELLI: TESTIMONIANZA STUDENTI

AVEVA APPENA FINITO DI SVOLGERE LA

SUA LEZIONE, QUANDO IL PROF. EZIO TARANTELLI E' STATO

ASSASSINATO, QUESTA MATTINA, NEL CORTILE DELLA FACOLTA' DI

ECONOMIA DELL' UNIVERSITA' DI ROMA.

C' E' IN QUESTO SENSO UNA TESTIMONIANZA DEGLI STUDENTI. ''IL PROFESSORE CI ERA PARSO

PARTICOLARMENTE BRILLANTE - DICONO I SUOI ALLIEVI - E

APPASSIONATO PIU' DEL SOLITO NEL PARLARCI DEL LIBRO CHE AVEVA

APPENA CONSEGNATO ALLE STAMPE''. SI TRATTA DI UN SAGGIO SU

''ECONOMIA POLITICA DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

COMPARATE''.

ENORME LA COMMOZIONE E LO SDEGNO. ''CE LO HANNO PORTATO VIA

COSI'...'' DICONO I RAGAZZI. ''IL PROFESSOR TARANTELLI - E'

SCRITTO IN UNA MEMORIA DIFFUSA ALL' INTERNO DELL' UNIVERSITA'

- E' STATO PER NOI NON SOLO UN INSEGNANTE DI ECONOMIA

ESTREMAMENTE PREPARATO MA ANCHE UN AMICO CHE NEI DUE ANNI DI

CORSO, COSI' TRISTEMENTE INTERROTTI, CI HA SEGUITO CON

AFFETTO E CON ESTREMO SENSO DI RESPONSABILITA' PER IL SUO

LAVORO. EGLI CI HA INSEGNATO A LAVORARE SERIAMENTE PER CIO' IN

CUI CREDIAMO, INTRODUCENDOCI ALLO STUDIO DELL' ECONOMIA

ESERCITANDO IL NOSTRO SENSO CRITICO MA SOPRATTUTTO EDUCANDOCI

AL RISPETTO DELLE IDEE ALTRUI. LA SUA SCOMPARSA CI HA

LASCIATO, ASSIEME AD UN SINCERO DOLORE, UN VUOTO PROFONDO CHE

POTRA' ORMAI ESSERE COLMATO SOLO DAL RICORDO DELLA SUA

PERSONA''.

UCCISIONE TARANTELLI: L'ULTIMO DISCORSO

EZIO TARANTELLI HA PRONUNCIATO

IL SUO ULTIMO DISCORSO NEL POMERIGGIO DI IERI NEL CORSO DI

UN SEMINARIO DA LUI PROMOSSO ED AL QUALE HANNO PARTECIPATO

I PROFESSORI UNIVERSITARI ULLMAN, DELLA GRAN BRETAGNA, E

SOSKICE, DEGLI STATI UNITI, ED IL SEGRETARIO CONFEDERALE

DELLA CISL PIETRO MERLI BRANDINI. SCOPO DEL SEMINARIO ERA

FARE IL PUNTO DELLO SVILUPPO E DELLE PROSPETTIVE DEL MOVIMENTO

SINDACALE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI. SECONDO QUANTO HA

RIFERITO MERLI BRANDINI ''TARANTELLI AVEVA CONDOTTO IL

SEMINARIO, COME AL SOLITO, CON GRANDE INTELLIGENZA, CAPACITA'

ANALITICA E BRILLANTEZZA NELL'ESPOSIZIONE''. TARANTELLI AVEVA

ESPOSTO AI PARTECIPANTI I TERMINI DI UN NUOVO PROGETTO

ECONOMICO AL QUALE STAVA LAVORANDO: UTILIZZARE L'ECU, LA

MONETA EUROPEA, COME UNO STRUMENTO PER RILANCIARE LO SVILUPPO

IN EUROPA ED INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE. VISIBILMENTE

COMMOSSO, MERLI BRANDINI HA DETTO: ''E' QUESTO IL MESSAGGIO

CHE IERI SERA CI HA LASCIATO: LAVORARE PER DEBELLARE LA

DISOCCUPAZIONE E RISCOPRIRE L'ESSENZIALE CONVERGENZA DI

INTERESSI E DI IDEALI CHE CONTRIBUISCANO ALLA RIPRESA ED

ALLO SVILUPPO DEL PAESE. IL GESTO DISPERATO COMPIUTO OGGI

NON PUO' INTACCARE LA FORZA DELL'INSEGNAMENTO CHE CI HA

LASCIATO EZIO TARANTELLI''.

UCCISIONE TARANTELLI: BIOGRAFIA

EZIO TARANTELLI AVEVA 43 ANNI

ESSENDO NATO A ROMA L'11 AGOSTO 1941. ERA SPOSATO, CON UN

FIGLIO. TARANTELLI SI ERA LAUREATO NEL 1965 IN ECONOMIA E

COMMERCIO ALL'UNIVERSITA' DI ROMA. DAL 1964 AL 1971 TARANTELLI

E' STATO MEMBRO DEL GRUPPO DI RICERCA ECONOMETRICO DEL

SERVIZIO STUDI DELLA BANCA D'ITALIA. IN QUESTO PERIODO HA

CURATO CON IL PROF. FRANCO MODIGLIANI IL MODELLO ECONOMETRICO

DEL MERCATO DEL LAVORO DELLA BANCA D'ITALIA. DOPO UNA

PERMANENZA DI QUATTRO ANNI PRESSO IL MIT (MASSACHUSETTS

INSTITUTE OF TECHNOLOGY), DAL 1971 E' DIVENTATO CONSULENTE

ECONOMICO DELLA BANCA D'ITALIA. DAL '71 AL '75 E' STATO

INCARICATO DI ECONOMIA DEL LAVORO PRESSO L'UNIVERSITA'

CATTOLICA DI MILANO. DAL 1975 AL 1981 E' STATO PROFESSORE DI

ECONOMIA DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI COMPARATE PRESSO

IL MIT. NEL 1976, CONTEMPORANEAMENTE ALL'ESPERIENZA

STATUNITENSE, HA OTTENUTO LA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA

ALLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE.

NEL 1978 E' DIVENTATO PROFESSORE DI ECONOMIA POLITICA PRESSO

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE. (SEGUE).

UCCISIONE TARANTELLI: BIOGRAFIA (2)

E' IN QUESTO PERIODO CHE EZIO

TARANTELLI SI E' AVVICINATO ALLA CISL E DALL' 81 E' PRESIDENTE

DELL' ISTITUTO DI STUDI DI ECONOMIA DEL LAVORO DELLA CISL

(ISEL). NEL 1982 E NELL' 83 HA ANCHE INSEGNATO ECONOMIA DEL

LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI COMPARATE PRESSO LA UCLA

(UNIVERSITA' DELLA CALIFORNIA DI LOS ANGELES). DALL' 83 ERA

PROFESSORE ORDINARIO DI ECONOMIA POLITICA PRESSO LA FACOLTA' DI

ECONOMIA E COMMERCIO DELL' UNIVERSITA' DI ROMA.

