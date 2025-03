'Ditemi voi cos'è l'amore', l'emozione vista in tutti i suoi volti

Tutto comincia con quella forza che ci fa sentire invincibili e vulnerabili insieme, lo si evince già dal titolo del libro 'Ditemi voi cos'è l'amore', in uscita il prossimo 27 marzo ed edito da Scatole Parlanti. Si tratta di una raccolta di dodici racconti che percorrono un viaggio nella quotidianità, attraverso il quale l'autrice, Angela Mogano - scrittrice salernitana - immortala l'amore in tutte le sue sfaccettature e forme: "Sono racconti sinceri, coinvolgenti, intensi e spiazzanti, perché nulla è mai come sembra, tanto nella realtà quanto nella finzione letteraria. Racconti in cui riconoscersi o smarrirsi, racconti in cui ritrovare personaggi che ci rappresentano o che sono lontani mille anni luce da noi. Racconti che fanno riflettere", spiega la scrittrice.

Nelle pagine di 'Ditemi voi cos'è l'amore' c'è la delicatezza così come la violenza, la gioia di sentirsi amati, realizzati e compresi tanto quanto la lacerante disperazione di non esserlo affatto, e si passerà dalla complicità alla condanna, dal desiderio alla paura, dall'amore che travalica il tempo a quello che muore di abitudine, dall'amore che è libertà a quello che è una trappola, dal primo all'ultimo amore fino all'amore impossibile di un'intelligenza artificiale.

Ma c'è anche dell'amicizia, della tenerezza, della fiducia, della nostalgia che ci lega al ricordo dell'altro, sentimenti che entrano a fare parte di diritto di questi frammenti di vita. "Perché ci innamoriamo poi, perché non possiamo fare a meno di amare e perché siamo animati da questo inarrestabile proposito, quello resta un mistero. E in fondo è giusto che sia così", chiarisce Angela Mogano, che ha già alle spalle un romanzo e vari racconti pluripremiati.

