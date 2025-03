Colpito da braccio meccanico, ferito durante lavori in ospedale

Incidente stamattina all'ospedale San Camillo di Roma, all'esterno del padiglione Puddu, erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Un operaio originario del Gambia di 28 anni, della ditta incaricata, è stato colpito sulla gamba da una parte di braccio meccanico, per motivi ancora da chiarire. L'uomo è stato soccorso ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, per eseguire gli accertamenti, personale Spisal, Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri della Stazione di Roma Monteverde.



