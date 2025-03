"Cammina con Ale!" il 6 aprile l'iniziativa in ricordo di Alessandro Parini

Tutto pronto per la seconda edizione di "Cammina con Ale!", l'iniziativa in programma domenica 6 aprile a Villa Pamphili, a Roma, per ricordare Alessandro Parini, giovane avvocato romano tragicamente scomparso il 7 aprile 2023 a Tel Aviv, vittima di un attentato terroristico compiuto da un lupo solitario.

La camminata - come lo scorso anno non competitiva e articolata su percorsi di diversa lunghezza, pensati per tutte le età - sarà l'occasione non solo per rendere omaggio a un brillante uomo e professionista, ma anche per riunire familiari, amici e conoscenti in un gesto collettivo capace di restituire l'energia, la curiosità e la gioia di vivere che Alessandro sapeva trasmettere a chi gli stava vicino. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Alessandro Parini, organizzazione benefica riconosciuta e iscritta agli Enti del Terzo Settore.

L'associazione è animata dall'impegno di familiari, amici e colleghi di Alessandro e si dedica a offrire opportunità concrete a bambini e giovani in situazioni difficili, attraverso progetti legati all'istruzione e all'inclusione sociale. Le sue attività comprendono borse di studio per studenti meritevoli, programmi educativi e interventi di sostegno nei contesti più fragili, in Italia e all'estero.Alla prima edizione della camminata, nel 2024, avevano partecipato oltre 700 persone, contribuendo a raccogliere i fondi necessari per avviare il sostegno alla missione umanitaria in Giordania dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Durante l'evento del 6 aprile saranno presentati i nuovi progetti dell'associazione.

"Questa giornata per noi rappresenta molto più di una commemorazione: è un modo per trasformare il dolore in azione, per portare avanti i valori e i sogni di Alessandro, fatti di attenzione agli altri, curiosità verso il mondo e desiderio di lasciare un segno positivo", ha detto Enzo Parini, padre di Alessandro e presidente dell'Associazione. Le iscrizioni sono aperte sul sito dell'Associazione Alessandro Parini, dove è possibile consultare tutte le informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è sostenuta dal Municipio XII di Roma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA