Cade da parapetto a Trinità dei Monti, morta donna di 55 anni

E' morta la donna spagnola di 55 anni caduta nel vuoto stamattina dal parapetto in prossimità della scalinata a Trinità dei Monti, una delle mete turistiche più gettonate al centro di Roma. Soccorsa in gravissime condizioni, è deceduta in ospedale. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia locale che non esclude il gesto volontario.

La donna è caduta nel vuoto finendo all'interno di un'area privata afferente a una attività commerciale. Sul posto pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale. La donna è stata trasportata in ospedale ma per lei non c'è stato nulla da fare.



