++ Femminicidio a Spoleto, fermato il compagno della vittima ++

E' stato sottoposto a fermo per omicidio volontario il quarantasettenne Gianluca Romita accusato di avere ucciso la compagna Laura Papadia, 36 anni, trovata morta in un'abitazione di Spoleto. Il provvedimento disposto dalla Procura spoletina è stato eseguito al termine di un lungo interrogatorio.

Dai primi rilievi del personale della scientifica e del medico legale sembra che le cause del decesso siano riconducibili a soffocamento.

Gli investigatori hanno riferito che l'uomo si è dimostrato collaborativo e avrebbe parlato di una crisi in un rapporto di coppia deteriorato. E' stato rinchiuso nel carcere di Spoleto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA