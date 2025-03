Santanché cambia un suo legale, istanza per rinvio udienza

Nel collegio difensivo di Daniela Santanchè entra l'avvocato Salvatore Pino, sostituendo il legale Salvatore Sanzo, e affianca il difensore Nicolò Pelanda. Proprio Salvatore Pino ha preannunciato al giudice una richiesta di "termini a difesa" per studiare il procedimento sulla truffa aggravata ai danni dell'Inps, con udienza fissata per domani.

Una istanza su cui domani dovrà decidere la Gup Tiziana Gueli e che, quindi, potrebbe portare ad un rinvio. L'altro legale, infatti, è impegnato in un altro procedimento.



