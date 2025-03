Il pg di Cassazione: 'No alla revisione del processo per Rosa e Olindo'

Il pg di Cassazione ha chiesto alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba, contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia che ha già respinto l'istanza di revisione della sentenza del carcere a vita. "Le cosiddette prove nuove sono mere congetture, astratte", ha detto il pg.

Per il pg Giulio Monferini "quelle che secondo la difesa sarebbero le 'prove nuove' non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portato alla condanna di Rosa e Olindo, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche. Le cosiddette prove nuove sono mere congetture, astratte". La decisione è attesa in giornata.

