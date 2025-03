Cappellano Beccaria 'ieri ragazzi che urlavano, nessuna rivolta'

Al carcere minorile Beccaria di Milano "siamo ancora senza direttore, abbiamo avuto un afflusso importante di agenti, sono belli, bravi e intelligenti ma se avessero più di 23 anni… Sono spaventati anche dopo quello che è successo. Questo Beccaria ha bisogno di un direttore, che non c'è ancora, e di avere ancora più risorse. E dovremmo avere un comandante degli agenti". Lo ha detto don Gino Rigoldi, storico cappellano del Beccaria, dopo l'incendio di ieri nel carcere minorile, parlando a margine della presentazione di 'Pact4future - people, purpose, planet', il forum internazionale dell'Università Bocconi e del Corriere della Sera.

"Sono lì da 52 anni - ha sottolineato - e non ho mai visto un giorno in cui tutto questo c'era ed era armonizzato. Il carcere minorile più grande d'Italia non può stare per 20 anni senza il direttore".

"Ieri - ha spiegato don Rigoldi - c'è stata una reazione da parte di un ragazzo abbastanza grande che ha saputo di dover essere trasferito. Già uno sta in carcere mal volentieri, poi un po' si abitua ma viene a sapere che andrà nel Sud Italia".

A quel punto "ha fatto una scenata ed è stato subito consolato dagli altri. Lui ha dato fuoco al materasso e questo ha scatenato il panico - ha proseguito -. È vero che qualcuno pensa che il Beccaria sia esplosivo, ma sono arrivati pompieri, carabinieri, la polizia, i vigili urbani per un letto incendiato. C'erano fiamme e gli altri ragazzi che gridavano ma non c'era nessuna rivolta".



