Attesa la sentenza a Roma per l'omicida dell'ultras della Lazio Diabolik

È attesa nelle prossime ore la sentenza della terza corte d'assise di Roma nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio e capo degli Irriducibili noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. La Procura ha sollecitato l'ergastolo per il cittadino argentino Raul Esteban Calderon, la cui vera identità è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.

