Stasi 'dna di Sempio sotto le unghie di Chiara? Ci sarà motivo'

Se è stato trovato del dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi "ci sarà un motivo e quindi bisognerà approfondire tutto". Alberto Stasi - condannato a 16 anni in via definitiva per l'omicidio della 26enne che era la sua fidanzata - lo ha detto alla troupe di Mattino Cinque News che oggi lo ha fermato mentre usciva dal carcere di Opera per andare al lavoro. "Sto bene grazie. Sto bene ma per favore fatemi andare che non ho molto tempo" ha detto ricordando le prescrizioni che deve seguire in quanto detenuto e aggiungendo di non conoscere Sempio, amico del fratello di Chiara. "Mai conosciuti" ha spiegato.

Stasi ha confermato di professarsi innocente "come sempre ma per favore - ha concluso - non posso rilasciarti dichiarazioni in merito".



