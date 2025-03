Ragazzini aggrediti con mazze e coltelli da coetanei a Ostuni

Gli agenti del commissariato di Ostuni, in provincia di Brindisi, hanno avviato un'indagine per accertare una presunta aggressione che si sarebbe verificata nel tardo pomeriggio di sabato ai danni di due sedicenni nel centro storico. Al momento non sono state presentate denunce alle forze di polizia da parte dei genitori dei minori, ma i poliziotti stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche con l'acquisizione di immagini delle telecamere della zona.

La madre di uno dei sedicenni sui social ha riferito che il figlio e un amico sono stati aggrediti con "coltelli ed una spranga di ferro" da una baby gang per aver difeso un anziano che veniva deriso dagli stessi adolescenti. Anche questi elementi sono al vaglio delle forze dell'ordine.



