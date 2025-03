'Passeggiata antiracket' a Reggio Calabria, incrementare denunce

"É importante sensibilizzare sempre più i commercianti e tutta la cittadinanza alla denuncia di coloro che agiscono con metodi estorsivi e usurari". Lo ha detto il prefetto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria a margine della "Passeggiata antiracket".

L'iniziativa é stata promossa dalla Federazione nazionale delle associazioni antiracket, presieduta da Luigi Ferrucci, presente anche il fondatore dell'organizzazione, Tano Grasso, e dalla sezione reggina della stessa associazione, guidata dall'imprenditore Francesco Siclari.

"La situazione a Reggio Calabria, per quanto riguarda le estorsioni - ha aggiunto il prefetto Nicolò - é sempre pesante.

Quelle che non corrispondono sono le denunce di fronte alle numerose operazioni di polizia giudiziaria per reprimere questo fenomeno criminale. Sappiamo che il racket, le estorsioni e l'usura sono presenti in città, ma non riceviamo un numero adeguato di denunce da parte dei cittadini e degli operatori commerciali. Per questo serve un'attività di sensibilizzazione come quella di oggi che vede presenti, in sinergia, istituzioni e associazioni antiracket. Sarebbe già un ottimo risultato se oggi un solo commerciante, grazie alla nostra iniziativa, si é avvicinato all'associazione. Noi stiamo facendo di tutto, e in tutta Italia, per sensibilizzare e per affermare la presenza dello Stato in tutte le sue articolazioni. Per questo ci aspettiamo che il cittadino si affidi allo Stato".

Al fianco del commissario Nicolò il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, secondo la quale "esserci significa fare rete insieme, che è una cosa fondamentale in tutti i contesti. Fare rete ed esserci ha un significato molto importante. Questo di oggi è un invito, non soltanto alle imprese ma a tutti i cittadini, ad esserci sempre nella lotta contro la criminalità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA