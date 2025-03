Palazzina crollata a Roma, si indaga per lesioni e disastro

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Esplode palazzina a Roma, grave turista ospite di un b&b

Il ferito, portato in ospedale, ha ustioni sul 70% del corpo. E' accaduto nel quartiere Monteverde. Al lavoro carabinieri e vigili del fuoco. Non risultano per ora altri dispersi (ANSA)