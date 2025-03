Bruciati materassi, incendio nel carcere minorile Beccaria di Milano

Un incendio è scoppiato nel carcere per minori Cesare Beccaria di Milano. Lo rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti con sette mezzi. Le fiamme sarebbero sotto controllo e sarebbero state causate dall'incendio di alcuni materassi al secondo piano della struttura. Sono rimaste intossicate cinque persone: due detenuti, due agenti penitenziari e un medico. Si stanno valutando sul posto le loro condizioni. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Le squadre dei Vigili del fuoco stanno completando la bonifica dell'area e i mezzi gradualmente stanno rientrando nelle sedi. Soltanto un mezzo resterà ancora nei pressi del carcere per continuare l'opera di monitoraggio.

Lo scorso 13 marzo cinque persone, quattro detenuti minorenni e un agente della polizia penitenziaria, erano rimasti lievemente feriti in un altro incendio, di natura dolosa, appiccato da alcuni detenuti del 'Beccaria'.

