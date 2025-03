Un altro incendio è divampato in uno stabilimento balneare a Ostia. E' accaduto intorno alle 20 al lido Belsito, in piazza Sirio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Ad andare a fuoco sarebbe una cabina. E' il secondo episodio in poche ore dopo il rogo divampato intorno alle 15.30 allo stabilimento Le Dune. Al momento si indaga a 360 gradi. Non si esclude il gesto doloso. Da chiarire anche se ci sia un collegamento tra i due incendi.



