Etna: Ingv, attività stromboliana da crateri sommitali

Un'intensa attività stromboliana è in corso nei crateri sommitali dell'Etna. La nuova fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non è osservabile direttamente, per le condizioni meteo e la presenza di nubi che lo 'oscurano', ma è emerge dagli strumenti di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Il modello previsionale indica che un'eventuale nube eruttiva emessa dai crateri si disperderebbe in direzione Nord-Est, verso Messina e la Calabria.

Dal punto di vista sismico dalle 5.30 di oggi l'ampiezza media del tremore vulcanico, che segnala la carica di 'energia' interna dell'edificio vulcanico, ha mostrato un repentino incremento e alle 8 ha raggiunto l'intervallo dei valori alti, con una ulteriore attuale tendenza ad aumentare ancora in corso.

La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell'area del cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2.900 metri sopra il livello del mare.

L'attuale fase eruttiva dell'Etna ha fatto emettere dall'Ingv-Oe di Catania un allerta per il volo, il Vona, di colore 'arancione', ma, al momento, non ha alcun impatto sulla piena operatività dell'aeroporto di Catania.



