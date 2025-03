Denunciato per stalking cerca su web 'femminicidio', arrestato

Cerca su internet parole chiave come "morire senza dolore", "omicidio", "femminicidio", come procurarsi un'arma e sabotare un motore o i freni di un'auto, dopo essere stato allontanato con il braccialetto elettronico per il presunto stalking all'ex fidanzata. I Carabinieri di Mestrino (Padova) hanno così arrestato un 37enne, su ordine del Gip che ha aggravato così la misura cautelare nei suoi confronti.

Dal novembre scorso, l'uomo era stato denunciato per una serie di comportamenti tali da ingenerare nella donna un grave stato d'ansia, con passaggi e appostamenti, a piedi e in auto, nei pressi dell'abitazione e dei luoghi da lei frequentati, chiamava lei e altri conoscenti con numero anonimo. Dopo la separazione le aveva impedito di recuperare alcuni effetti personali nella casa dove abitavano.

Il 37enne è stato così sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico.

Dall'esame del suo telefono sono poi emerse numerose ricerche su internet su argomenti sospetti, tra cui anche una su come danneggiare un'auto riempiendo il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina, poi effettivamente avvenuta ai danni del veicolo della donna.

La Procura della Repubblica di Padova ha così chiesto l'aggravamento della misura cautelare al Gip, il quale ne ha disposto la custodia in carcere.



