'Chiudere tutti i Cpr', antagonisti in corteo a Torino

Circa duecento persone hanno partecipato questo pomeriggio al presidio contro la riapertura del Centro di permanenza per i rimpatri di corso Brunelleschi a Torino, che era stato chiuso nel 2023, anche per i disordini scoppiati al suo interno. La manifestazione è stata organizzata dal centro sociale occupato Gabrio. All'iniziativa hanno aderito anche frange anarchiche.

Gli antagonisti sono partiti in corteo intorno alla struttura, un'ex caserma. In testa uno striscione con la scritta "Tutti fuori! Chiudere tutti i Cpr e liberare tutti!".

Sono stati accesi fumogeni, torce da segnalazione e sono stati tirati alcuni grossi petardi anche contro le forze dell'ordine, schierate vicino all'ingresso del Cpr. Per alcuni attimi i manifestanti e gli agenti dei reparti mobili della polizia sono venuti a contatto: ci sono stati spintoni ed è volato qualche calcio. Questa sera è prevista un'assemblea pubblica al centro sociale Gabrio.

Anche ieri c'era stata una manifestazione, sempre degli antagonisti. Nel pressi del Cpr si erano ritrovati in una cinquantina ed era stato bloccato il traffico. Una telecamera della videosorveglianza era stata distrutta.



