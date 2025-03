Rave alle porte di Torino, striscioni contro i Cpr

Un rave party è in corso dalla serata di ieri alle porte di Torino, nello stabilimento dismesso della ex Ilte a Moncalieri. Sulle cancellate sono appesi alcuni striscioni contro la riapertura del Centro di permanenza per i rimpatri di Torino e nella notte all'interno si sono ritrovati circa 1.500 giovani.

La vicinanza di un centro commerciale ha fatto sì che la musica ad alto volume e il via vai non passassero inosservati e in breve la notizia del rave è arrivata alle forze dell'ordine, che sono sul posto per l'ordine pubblico, presente anche un'ambulanza.



