Omicidio in serata ad Anzio sul litorale vicino Roma. Un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola al petto in via Lucania. La vittima è un 37enne originario di Modugno. Dalle prime informazioni sembra abbia precedenti per droga. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia.



