Crolla una palazzina di due piani a Roma, estratto vivo un uomo

Un'esplosione ha provocato il crollo di una abitazione a due piani in via via Pio Foa, all'incrocio con via Vitellia, nel quartiere Monteverde, a Roma.

Nell'incidente, provocato probabilmente da una fuga di gas, è rimasto coinvolto un uomo che è stato estratto vivo dalle macerie dei vigili del fuoco. Sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

E' stato trasportato dal 118 in codice rosso al Sant'Eugenio il ferito. Secondo quanto si apprende, ha riportato traumi alle gambe e ustioni sul 70% del corpo. Si tratta di un cinquantenne di origini scozzesi.

Al momento non risultano dispersi ma proseguono le attività di carabinieri e vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA